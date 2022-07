Primeiro processo seletivo da Univesp em Carapicuíba registra o maior número de inscrições do Estado

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2018

Neste domingo (21) acontece a prova do primeiro processo seletivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) para o polo de Carapicuíba. A cidade registrou 2.202 inscrições, o maior número no comparativo com outras unidades. Os inscritos disputarão 200 vagas para os seguintes cursos: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Pedagogia e Tecnólogo em Gestão Pública.

Os portões das escolas serão abertos às 13h, a prova começa às 14h e os candidatos terão 4 horas para realizar o exame. O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto e borracha, bem como apresentar o original de um documento de identidade.

Os candidatos devem verificar os locais das provas no site da Fundação Vunesp www.vunesp.com.br, responsável pela seleção. Não haverá envio da convocação pelos Correios, por e-mail ou qualquer outro meio. Informações também podem ser obtidas pelo Disque Vunesp (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 20h.

O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 22 de janeiro, no site da Vunesp, assim como a lista de classificação geral, que será liberada no dia 14 de fevereiro. A matrícula presencial acontecerá nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro.

Universidade Virtual do Estado de São Paulo é mais uma conquista para Carapicuíba

Responsável pelo maior plano de expansão do ensino superior do país, a Univesp é a melhor alternativa para quem quer cursar uma universidade, mas não tem tempo ou dinheiro para pagar uma faculdade.

O aluno estuda pela Internet, com material pedagógico elaborado por professores das melhores universidades do país, como a USP, Unicamp e Unesp.

Confira a relação candidato x vaga em Carapicuíba:

Engenharia de Computação: 10,96

Engenharia de Produção: 9,94

Pedagogia: 14,64

Tecnologia em Gestão Pública: 8,5