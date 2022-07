Ecopontos recolhem mais de 4 mil toneladas de entulhos em 2017

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba tem trabalhado intensamente para sanar um dos principais problemas enfrentado na cidade – o descarte incorreto de entulho e materiais inutilizados. O governo municipal desenvolveu diversas atividades e programas que possuem como principal objetivo a limpeza e a conscientização da população.

Entre as ações, foi intensificado em 2017, o funcionamento dos Ecopontos, que recolheram mais de 4 mil toneladas de entulho entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado. As atividades incluíram ainda, a retirada de aproximadamente 2.300 toneladas de madeira e 2 mil pneus neste mesmo período.

Na primeira metade do ano, foram recolhidas 1,3 tonelada de madeira em todo o município. E durante os últimos seis meses, os Ecopontos receberam mais de mil toneladas.

Os números são os resultados da coleta realizada em toda a cidade, através das operações de cata-treco e do recebimento destes materiais nos cinco Ecopontos: Aldeia, Cohab, Jandaia, Santa Brígida e Veloso.

Ecopontos

Vale ressaltar, que a Prefeitura oferece cinco locais para descarte de entulho, pneus, móveis velhos e material reciclável, além de sobras de construção ou reforma, que devem ser ensacados e fechados.

Os Ecopontos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, s/n – Tel: 4184-3867

Ecoponto Cohab – Av. Brasil, 292 – Tel: 4184-1179

Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva – em frente ao condomínio Solaris.

Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Tel: 4186-2668

Ecoponto Veloso – Av. Jatobá, 576 – Tel: 4167-6806

Responsabilidade de todos

O munícipe precisa colaborar para manter a cidade limpa. Segundo a lei n° 30 44, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP denúncia Lixo 97434-8101.

Manter a cidade limpa é responsabilidade de todos!