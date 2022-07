Carapicuíba já vacinou mais de 90 mil pessoas contra febre amarela

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2018

Desde novembro de 2017, a Prefeitura de Carapicuíba intensificou a vacinação contra febre amarela nos bairros determinados pelo Governo do Estado (Parque Flórida, Ana Estela, Novo Horizonte, Vila Helena, Fazendinha, Planalto, Jd. Marilu, Jd. Maria Beatriz e Aldeia), inclusive com mutirões aos fins de semana. Já foram imunizadas mais de 90 mil pessoas.

É importante destacar que a cidade não faz parte da área de risco. Além disso, Carapicuíba não registrou nenhum caso da doença. A vacinação é apenas para pessoas que vão viajar para áreas de mata e moradores dos bairros citados. O Ministério da Saúde e Governo do Estado enviam as doses e determinam os cronogramas das novas regiões onde serão intensificadas a vacinação.

Nesta semana, são cinco polos de vacinação: Plaza Shopping, UBS Parque Flórida, Vila Helena, Ana Estela e Novo Horizonte, com distribuição de senhas, às 8 horas e início da vacinação a partir das 10 horas.

As equipes da Prefeitura estão trabalhando noite e dia para combater a doença, por isso, a Secretaria de Saúde pede que os moradores acompanhem, no Facebook Oficial da Prefeitura, os boletins que estão sendo publicados ao final do dia, com informações atualizadas sobre a vacinação no dia seguinte.

Vale a pena ressaltar que o transmissor da febre amarela é o mosquito e não o macaco. É importante a população nos ajudar a eliminar possíveis criadouros, não deixando água parada, pois estamos em época de chuva e há outras doenças que são transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya.