Programa Ambulante Legal já beneficia mais de 200 participantes em Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba inicia neste mês de janeiro a nova fase do Programa Ambulante Legal. A iniciativa já beneficia mais de 200 participantes cadastrados, com quiosques padronizados, proporcionando mais conforto e dignidade aos ambulantes.

Nesta semana, após avaliações e entendimentos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho demarcou novos espaços para o comércio de café próximo à estação da CPTM, Centro de Carapicuíba.

Com essa organização, os trabalhadores ambulantes venderão café da manhã das 4 às 8 horas, em local que atenda aos clientes e não atrapalhe a circulação de pessoas que acessam a estação e o Terminal Municipal.

Programa Ambulante Legal

Criado em 2017, o programa Ambulante Legal tem como objetivo organizar o comércio de Carapicuíba. A Prefeitura realizou o cadastro e recadastramento dos ambulantes locais, que agora estão em quiosques padronizados no Centro da cidade.

Outra melhoria do programa Ambulante Legal é o comércio de alimentos no Calçadão. Os ambulantes também estão padronizados com guarda-sol na cor azul.