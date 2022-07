Prefeitura amplia programa Meu Bairro Melhor

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2018

Para ampliar o serviço de limpeza nas ruas da cidade, a prefeitura de Carapicuíba investe com seriedade no programa Meu Bairro Melhor. Agora em duas frentes de trabalho, o programa aumenta o raio de ação, dobrando a equipe e o resultado.

Trabalhando em sistema de eventograma, cada frente atua em tarefas definidas. A primeira equipe retira todo entulho e madeiras da rua, preparando o local para receber a equipe de roçagem e pintura de guias. Concluídas estas etapas, a terceira equipe executa a operação tapa-buraco.

“É um sistema mais funcional”, explica o secretário de Obra e Serviços Municipais, “pois cada equipe executa uma tarefa por vez. Isso evita aquele tumulto de diversos trabalhadores executando diferentes tarefas ao mesmo tempo”.

As duas equipes já estão em atividades. Uma delas está na Marginal do Cadaval, e outra na Vila Gustavo Correa. Assim que terminarem cada área, as equipes são encaminhadas para outros locais.

ECOPONTOS – Para evitar o descarte irregular de entulho, a prefeitura investiu em Ecopontos, criando alguns e revitalizando outros. É o local para descarte correto de entulho, móveis inservíveis e material reciclável.

Confira os endereços:

Cohab – Avenida Brasil, 292, fone 4184-1179

Parque Jandaia – Estrada do Gopiúva, s/nº, em frente ao Solaris

Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – fone 4186-2668

Jardim Veloso – Av. Jatobá, 576, fone 4167-6806

Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, s/nº, fone 4148-3867

MULTA – Cabe lembrar que quem joga entulho ou lixo na rua está sujeito à multa. Isso porque a Lei 3044 proíbe o depósito de lixo ou entulho em calçadas, bocas de lobo, canteiros, jardins e praças públicas.

O infrator pode receber uma multa de R$ 3.500,00 e, em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

E agora a fiscalização pode ser feita pelo WhatsApp Denúncia. E o denunciante não precisa se identificar. Envie mensagem e, se possível, fotografe. O número é 97434-8101.