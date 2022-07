Prefeitura realiza palestra sobre cuidados na infância aos profissionais da Educação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2018

Na última semana, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, realizou a palestra “Orientações Técnicas e Cuidados na Infância”. O evento foi destinado a professores e profissionais que trabalham nas unidades de ensino infantil e creches da rede municipal.

O principal tema abordado estava relacionado aos cuidados a serem tomados durante o primeiro ano de vida da criança, o que interfere diretamente em seu crescimento e desenvolvimento, principalmente com relação à alimentação. Diversas informações foram passadas aos presentes, exemplo, a oferta de alimentos como carne suína e bovina, peixes e legumes, que devem ser servidos aos bebês a partir dos seis meses.

Em sequencia, membros da equipe técnica do Samu ministraram aos participantes, orientações à saúde e primeiros socorros. Dúvidas foram sanadas, e ao final do evento, os profissionais tiveram a oportunidade de conversar e trocar experiências com os palestrantes sobre questões pertinentes ao tema.