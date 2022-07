Moradores podem participar da gestão do Centro de Artes e Esportes Unificados

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2018

Em fevereiro a Prefeitura de Carapicuíba inicia o processo de reestruturação do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU. O primeiro passo da transformação é a criação de um Grupo Gestor, formado por moradores, Poder Público e entidades do Terceiro Setor. A população está convidada a participar das oficinas de mobilização social que começam no próximo dia 1 de fevereiro no CEU – Av. Com. Dante Carraro, 333 (antiga fábrica INAC).

O CEU vai contar com práticas esportivas e lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, inclusão digital e outras atividades. A participação da comunidade vai fazer desse espaço uma referência em integração social, cultural e esportiva em Carapicuíba. A gestão integrada busca maior eficiência para atender as necessidades da população.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone 4164-5413, email [email protected] ou pessoalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h na avenida Presidente Vargas, 280, Vila Caldas.

Confira a programação das Oficinas de Mobilização Social:

Oficina I – Sensibilização do Espaço

1 de fevereiro, quinta-feira, às 19h

Oficina II – Grupo Gestor

2 de fevereiro, sexta-feira, às 19h

Oficina III – Objetivos do Grupo Gestor

5 de fevereiro, segunda-feira, às 19h

Oficina IV – Regras e Institucionalidades / Eleições do Grupo Gestor

6 de fevereiro, terça-feira, 19h

Oficina V – Uso e Programação

7 de fevereiro, quarta-feira, 19h

Oficina VI – Início da Intervenção Artística

8 de fevereiro, quinta-feira, 19h

Oficina VII – Finalização da Intervenção Artística

9 de fevereiro, sexta-feira, 19h