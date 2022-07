Carnaval da Família na Aldeia é diversão garantida para todas as idades

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 1 de fevereiro de 2018

A folia está para começar e os moradores de Carapicuíba têm festa garantida com o Carnaval da Família, na Praça da Aldeia Jesuítica. Nos dias 10 e 11 de fevereiro, sábado e domingo, a partir das 15h, os foliões podem se divertir com as tradicionais marchinhas, shows de artistas locais e feira gastronômica.

As atrações musicais ficam por conta de Anízio do Bandolim e convidados, Grupo Saygon, Leon e Banda de Carnaval e Mocidade Verde e Rosa. O Carnaval da Praça da Aldeia é organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba e traz mais segurança, um ambiente perfeito para quem quer curtir os festejos com a família e amigos, atraindo crianças, jovens, adultos e idosos num clima de amizade e muita animação.

A Secretaria de Assistência Social também prepara o Baile de Carnaval do Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba. Exclusivo para quem frequenta o Catic, o baile é um momento muito aguardado pelos idosos que vestem a fantasia e se divertem ao som das marchinhas dos antigos carnavais.