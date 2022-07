Operação tapa-buraco passa por mais de mil ruas de Carapicuíba em 2017

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 1 de fevereiro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, trabalhou intensamente em 2017. Dentro do programa Meu Bairro Melhor – que tem como objetivo a força tarefa nos serviços de zeladoria – a operação tapa-buraco passou por mais de 1.200 (mil e duzentas) ruas no ano passado, tapando em média, quarenta buracos por dia.

As ações, realizadas por diferentes equipes, seguem cronogramas diários nos diversos bairros da cidade, com mutirões nas atividades de roçagem, varrição e recolhimento do mato roçado, tapa-buraco, coleta de entulho, cata-treco, limpeza de bocas de lobo, pintura de guias e faixas de pedestre.

O balanço do último ano aponta ainda, cerca de 1.330 (mil, trezentos e trinta) serviços de cata-treco realizados na cidade, com caminhões carregados de madeiras, móveis velhos e outros materiais – descartados nas ruas de forma incorreta. As equipes também executaram aproximadamente duas mil viagens para retiradas de entulho.

E trabalhando no combate e prevenção a enchentes, foram limpas 2.670 (duas mil, seiscentas e setenta) bocas de lobo em todo o município. Os números resultam em mais de dez mil ações do Meu Bairro Melhor. Vale ressaltar que, apesar das atividades acentuadas, em alguns casos, lixos, entulhos e trecos voltam a ser jogados nos mesmos locais, tornando-se prejudicial e contra a lei.





Programa ampliado

Em 2018 será feito ainda mais pela cidade. A Prefeitura ampliou o programa Meu Bairro Melhor. Agora em duas frentes de trabalho, raio de ação será aumentado, dobrando a equipe e o resultado.

Trabalhando em sistema de eventograma, cada frente atua em tarefas definidas. A primeira equipe retira todo entulho e madeiras da rua, preparando o local para receber as ações de roçagem e pintura de guias. Concluídas estas etapas, o terceiro grupo executa a operação tapa-buraco.

Responsabilidade de todos

O munícipe precisa colaborar para manter a cidade limpa. Segundo a lei nº 3044, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP denúncia Lixo 97434-8101.