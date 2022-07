Mutirão do Cadastro Único chega à comunidade Vila Cristina

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 1 de fevereiro de 2018

Neste sábado, dia 3, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, leva à comunidade Vila Cristina o programa ‘Ação CadÚnico’. Desde o início da atual gestão, a iniciativa realiza atendimento e orientação assistencial nas regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica e fragilidade do ambiente familiar.

É através de estrutura e equipe especializada, com assistentes sociais, que a Secretaria colhe as informações necessárias para efetuar ou atualizar o Cadastro Único das famílias. O objetivo é incluí-las em programas assistenciais como o Renda Cidadã, Viva Leite, Bolsa Família, ID Jovem, entre outros. Além disso, os moradores são informados sobre os benefícios e serviços disponíveis na Secretaria de Assistência Social do município.

Segundo a coordenadora da Central do Cadastro Único de Carapicuíba, Deise de Oliveira, existem pessoas sem condições financeiras ou disponibilidade, por conta dos filhos, para ir até um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). “Enxergamos a necessidade de levar o atendimento a esses munícipes, pois além da falta de condições, muitos ficam desamparados por não conhecerem o Cadastro Único e as possibilidades de auxílio que a assistência social pode oferecer”.

O Ação CadÚnico já visitou algumas comunidades como Jardim Veloso, Porto de Areia, Jardim Ana Estela – Savoy e Ariston – CSU. A iniciativa na Vila Cristina acontece na Rua Palotina, no período das 9h às 13h.

Para mais informações ligue (11) 4185-3772 – Central do Cadastro Único.