Secretaria de Trânsito amplia serviços de monitoramento, sinalização e recolhimento de veículos

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 1 de fevereiro de 2018

Renovar a sinalização de trânsito nas ruas e avenidas, recolher veículos abandonados, implantar remodelações viárias, instalar novos semáforos e ampliar o atendimento à população são ações fundamentais para evitar acidentes, organizar e melhorar o fluxo de veículos na cidade e oferecer maior comodidade ao cidadão. Em 2017, com apoio da Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Carapicuíba ampliou sua capacidade de atuação e os moradores são os maiores beneficiados.

Na parte de sinalização, cerca de 1.500 ruas receberam sinalização de solo que inclui pintura no entorno de escolas, faixas de pedestres e de divisão de pistas, lombadas, demarcação de rotatórias e áreas de estacionamento, etc. Foram instaladas 500 placas novas e outras 500 que estavam danificadas foram substituídas.

O recolhimento de veículos abandonados também alcançou números importantes: 600 proprietários notificados, 350 regularizações e 250 veículos recolhidos ao pátio. Para denunciar ou obter mais informações sobre carros em situação de abandono o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria de Transporte e Trânsito pelo telefone 4184-4098.

A Central de Videomonitoramento foi ampliada com a instalação de mais 15 câmeras do modelo speed dome, passando de 10 para 25 o número de equipamentos. A principal função da Central é oferecer mais segurança para a população de Carapicuíba. Guardas Civis Municipais utilizam a tecnologia para atuar com mais agilidade e eficiência no policiamento preventivo.

Em dezembro a Secretaria passou a atender em sua nova sede a avenida Deputado Emílio Carlos, no Centro. As novas instalações têm 660m² com vestiários, refeitório, sala de descanso e de monitoramento. As áreas de estacionamento, de educação para o trânsito e o novo retorno somam 4.300m². O prédio onde a secretaria funcionava antes era alugado e com a mudança para o novo endereço, a administração pública vai economizar R$ 100 mil por ano com o pagamento de aluguel.

Secretaria de Transporte e Trânsito

Endereço: Av. Deputado Emílio Carlos, 360 – Centro

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h e 17h

Telefone: 4184-4098