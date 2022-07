Fiscalização noturna em comércios de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba realizou em neste mês duas operações Segurança em Ação, num trabalho em conjunto entre a Guarda Civil Municipal e fiscais das secretarias de Receita e Rendas e Saúde (Vigilância Sanitária). As operações resultaram no fechamento de 11 estabelecimentos comerciais.

A iniciativa foi baseada no número de reclamações que os moradores registraram na Ouvidoria Municipal. Os lugares com maior número de queixas foram visitados pela equipe que verificou a documentação dos estabelecimentos, o respeito das normas sanitárias e se havia descumprimento da lei por parte de proprietários e clientes em relação ao som ambiente muito alto. Operações como esta continuarão a acontecer, seja com base na manifestação dos moradores ou através das ações de rotina, para oferecer à população mais tranquilidade e segurança.

É fundamental que os comerciantes mantenham a situação de seus estabelecimentos em conformidade. Para regularização cadastral e tributária o atendimento é feito pela Secretaria de Receita e Rendas na Rua Célio Meucci, 64 – Vila Caldas, de segunda a sexta-feira. Para as questões relacionadas às normas sanitárias o contato deve ser feito com a Secretaria de Saúde na Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas. O atendimento é feito das 9h às 16h30 e o telefone é 4164-5500.