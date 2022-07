Univesp inicia aulas no Polo Carapicuíba

Data de Publicação: 22 de fevereiro de 2018

Em conquista inédita, a população de Carapicuíba ganha mais um benefício para a educação. O município recebe o primeiro Polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) – universidade pública – viabilizado por parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. As aulas terão início no próximo dia 26 de fevereiro.

Responsável pelo maior plano de expansão do ensino superior do país e considerada a USP on-line, A Univesp – exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD) – chega à cidade com 400 vagas para os cursos gratuitos em Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Pedagogia e Gestão Pública.

As aulas, com grades on-line e presencial, são ministradas por professores das melhores universidades do país, como USP, Unicamp e Unesp, incluindo a preparação do material pedagógico.

O Polo Carapicuíba, instalado no Plaza Shopping e com estrutura preparada exclusivamente para receber os estudantes, oferecerá apoio presencial, pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades de ensino e aprendizagem dos cursos.