Jardim Ana Estela recebe mutirão do Cadastro Único neste sábado

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 1 de março de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania realiza o programa ‘Ação CadÚnico, desta vez, no Jardim Ana Estela. A iniciativa acontece neste sábado, dia 3, no período das 9h às 13h.

Com estrutura móvel na rua Redenção da Serra, a equipe especializada, com assistentes sociais, vai efetuar ou atualizar o Cadastro Único das famílias. O objetivo é incluí-las em programas sociais, como o Viva Leite, Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, entre outros. Além de informá-las sobre os benefícios e serviços disponíveis na rede assistencial do município.

Segundo a coordenadora da Central do Cadastro Único de Carapicuíba, Deise de Oliveira, visitar as comunidades de maior vulnerabilidade socioeconômica, é importante para ajudá-las no processo de reestruturação do ambiente familiar. “Levar o atendimento a essas regiões, garante que os munícipes possuam informação sobre as possibilidades de auxílio assistencial oferecidas no município, para que sejam amparados”, conclui.

A Ação CadÚnico já esteve em várias comunidades, como Jardim Veloso, Porto de Areia, Jardim Ana Estela – Savoy, Ariston – CSU e Vila Cristina. Para mais informações, ligue (11) 4185-3772 – Central do Cadastro Único.