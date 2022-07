Univesp Carapicuíba inicia aulas com 400 universitários

Data de Publicação: 1 de março de 2018

Com aula inaugural na última segunda-feira, dia 26, 400 alunos iniciaram os estudos na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) – em conquista inédita, a cidade recebeu o primeiro Polo da universidade pública, viabilizado por parceria entre Prefeitura e Governo do Estado.

Instalado no Plaza Shopping, o Polo Carapicuíba, com estrutura preparada exclusivamente para receber os alunos, oferece apoio presencial, pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades de ensino e aprendizagem nos cursos gratuitos de Engenharia da Produção, Engenharia da Computação, Pedagogia e Gestão Pública.

As aulas, com grades on-line e presencial, são ministradas por professores das melhores universidades do país, como USP, Unicamp e Unesp, incluindo a preparação do material pedagógico. Exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD), a Univesp, considerada a USP on-line, foi a responsável pelo maior plano de expansão do ensino superior no país.

Susi Agner de Oliveira, nova estudante do Polo, acredita que esta é a possibilidade para que os munícipes ingressem no ensino superior e alavanquem as carreiras profissionais. “Nasci aqui em Carapicuíba e essa conquista é maravilhosa, trará chances de crescimento profissional e melhores oportunidades de emprego a nós moradores da cidade”, elogia.