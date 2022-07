Programa de Recuperação e Adequação Nutricional nas escolas apresenta resultados positivos

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 1 de março de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação e em parceria com a Secretaria de Saúde, apresentou o balanço com os dados do Programa de Recuperação e Adequação Nutricional, implantado nas escolas de ensino infantil da rede de ensino (Emei Fase I – Creches) no ano de 2017.

Idealizado pelo médico pediatra Marcus Myrrha, o programa tem como principal objetivo a avaliação e a realização da análise nutricional das crianças matriculadas nas creches municipais, contemplando ainda ações específicas como, requisição de exames complementares com diagnóstico de desnutrição e peso elevado.

A partir dos estudos e conclusões dos exames, pais e educadores da unidade escolares recebem orientações para atuações necessárias a cada caso, incluindo uma alimentação nutricionalmente adequada, através de cardápios elaborados pela equipe de nutrição, além de atendimento e acompanhamento pelo profissional pediatra.

Resultados

Numa primeira etapa, os alunos passaram pelo processo de aferição de peso e estatura, aproximadamente 4% das crianças foram diagnosticadas com desnutrição. E após um ano, o projeto já revela resultados positivos, os dados apontaram a melhora de 70% dos casos.

O atendimento diferenciado também gerou bons índices para as situações de peso elevado, em que houve evolução de 50% dos casos registrados no início do ano.

Segundo o pediatra Marcus, o atendimento adequado na creche é de grande relevância, mas as ações realizadas dentro de casa são fatores determinantes para o estado nutricional das crianças. “Atitudes simples, praticadas com constância no ambiente familiar junto ao trabalho realizado nas unidades escolares, proporcionam a melhoria do bem-estar físico da criança”.

“Pais e cuidadores podem fazer mudanças significativas, como a retirada de mamadeiras no período noturno, também das guloseimas nos intervalos e nas refeições principais. Além disso, não substituir a comida (almoço ou jantar) por lanches e alimentos industrializados, evitar sucos e refrigerantes, substituindo por água, trazem ótimos resultados”, ressalta.

Neste ano de 2018, a atual parceria entre a Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde será intensificada através de trabalhos e intervenções para a benfeitoria das crianças atendidas pela Rede Municipal de ensino.