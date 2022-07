Prefeitura realiza Programa Patrulha da Dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 1 de março de 2018

No sábado, dia 24/02, a Prefeitura de Carapicuíba promoveu a ação Patrulha da Dengue, no bairro Ariston, com cerca de 640 casas vistoriadas, além de 16 telas para caixa d’água entregues aos munícipes. A Guarda Mirim também participou da ação.

Foram distribuídos panfletos informativos, conscientizando a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, que além da dengue transmite zika, chikungunia e pode disseminar a febre amarela também. Todas as Secretarias do Município trabalharam na ação, como a de Obras com a operação “cata-treco” e a de Trânsito recolhendo veículos abandonados.

É fundamental que cada morador verifique os possíveis criadouros da dengue, ao menos uma vez por semana. Qualquer vasilha com água parada pode ser foco do mosquito, portanto é preciso tomar certos cuidados, como deixar vasos de planta sempre com terra, e se estiver vazio, de boca para baixo.

No ano passado, já houve redução significativa nos casos da dengue. No primeiro trimestre de 2016, Carapicuíba registrou 70 casos da doença. Enquanto, em 2017 o número caiu para apenas quatro.

Para atendimento, denúncias, dúvidas ou sugestões em relação ao programa Patrulha da Dengue, o morador deve entrar em contato por meio do número 4164-3866.