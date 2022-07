Carapicuíba recebe repasse de R$ 1,2 milhão para rede socioassistencial

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 1 de março de 2018

Na sexta-feira, 23, o Fundo Municipal de Assistência Social de Carapicuíba recebeu repasse no valor de R$ 1, 2 milhão do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). A cerimônia de assinatura aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, contou com a presença da secretária de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba, do governador Geraldo Alckmin e do Secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, além de autoridades das demais cidades beneficiadas.

Segundo a secretária de Assistência Social, os recursos irão contemplar, aproximadamente, 14 entidades socioassistenciais do município, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças, pessoas com deficiência, entre outras. “Este repasse financeiro, através do cofinanciamento estadual, veio para fortalecer a política de assistência social da cidade, pois garante parceria e uma gestão compartilhada com as entidades”, conclui.

O recurso total de R$ 105 milhões, autorizado pelo Governo do Estado de São Paulo, foi repassado para 102 municípios, levando em conta a quantidade de habitantes e as ações definidas no Plano Municipal de Assistência Social de cada região. As Prefeituras devem aplicar os repasses, exclusivamente, em ações assistenciais, de acordo com a realidade local.