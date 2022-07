Carapicuíba celebra 53 anos com inauguração da Policlínica e muito mais

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 8 de março de 2018

Neste mês de março, Carapicuíba completa 53 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar esta data, a prefeitura divulgou na quarta-feira, dia 7, diversas inaugurações e eventos na cidade. O lançamento da programação de aniversário foi realizado na quadra da Praça da Árvore, na Cohab V.

A principal novidade para a população é a entrega da Policlínica, no dia 24, que contará com shows das cantoras Soraya Moraes e Aline Barros. Além disso, no dia 25 de março, a partir das 10 horas, no estádio do Niterói, haverá o Jogo das Estrelas com as presenças dos ex-jogadores do Corinthians, Neto e Vampeta.

Confira a programação completa: