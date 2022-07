Prefeitura promove programação para celebrar Dia Int. da Mulher

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 9 de março de 2018

Dentro da programação de aniversário da cidade e para homenagear as munícipes pelo Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Carapicuíba promove no sábado, dia 10, uma programação repleta de atividades voltadas ao universo feminino. O evento é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em conjunto com as Secretarias de Assistência Social e Cidadania, Saúde, Educação e Esporte. A comemoração acontece na Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston (antiga fábrica Inac).

No período entre10h e 14h, as moradoras terão a oportunidade de realizar aulas de zumba e alongamento, receber massagem e participar de palestras que abordam temas sobre saúde, sexualidade, autoestima e direitos das mulheres. Além disso, serão disponibilizados profissionais para cuidar da beleza – esmalte, maquiagem e corte de cabelo – através de parceria com o empresas. Tudo oferecido de forma gratuita.

Outra importante iniciativa do evento é o cuidado com a saúde da mulher. Serão realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, além de exame clínico para detectar tuberculose. Também serão feitos exames de papanicolau, para identificar possíveis anomalias no colo do útero e doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV.