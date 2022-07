Conselho de Alimentação Escolar inicia visitas às escolas municipais

Data de Publicação: 13 de março de 2018

Na última semana, a escola municipal de educação infantil. Antônia Pereira de Magalhães (Vó Tonha) recebeu a visita do Conselho de Alimentação Escolar. O CAE é um órgão colegiado, de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento.

Dentre suas atribuições têm a função de acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas e sanitárias, bem como a aceitabilidade e cumprimento dos cardápios oferecidos.

O atual conselho foi eleito no segundo semestre de 2017 e é composto por representantes da sociedade civil, profissionais da Educação e pais de alunos. As visitas são realizadas periodicamente nas unidades escolares municipais, e mensalmente há reuniões para reportar a Secretaria de Educação, através do Departamento de Alimentação Escolar, sugestões de ações para melhoria do serviço prestado. O CAE seguirá cronograma e continuará as visitas em outras escolas municipais nas próximas semanas.

Cardápio escolar

Os cardápios, elaborados pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, são formulados de acordo com cada faixa etária, priorizando alimentos in natura e frescos, numa alimentação equilibrada em nutrientes, auxiliando o crescimento e o desenvolvimento dos alunos.

Além disso, para as crianças que apresentam restrições alimentares nas diversas patologias, é disponibilizada alimentação diferenciada atendendo suas necessidades nutricionais.

Diariamente são distribuídas uma média de 60 mil refeições aos estudantes da rede municipal e conveniadas de Carapicuíba, nos ensinos infantil, fundamental e EJA.