Termina dia 16 inscrições para Agentes de Trânsito e Coveiros

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 13 de março de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba está com concurso público aberto para contratação de Coveiros e Agentes de Trânsito. O período de inscrições termina às 15 horas do dia 16 de março e são feitas exclusivamente pelo site da organizadora www.rboconcursos.com.br. O edital completo também está disponível no site da Prefeitura de Carapicuíba ().

A aplicação das provas objetivas (escrita) está prevista para o dia 15 de abril, já a data e local para a prova prática serão divulgadas pela organizadora.