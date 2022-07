Carapicuíba conquista cinco medalhas nos Jogos Regionais do Idoso (Jori)

Data de Publicação: 14 de março de 2018

Na última semana, a terceira idade de Carapicuíba competiu na 22° edição do Jori (Jogos Regionais do Idoso), que aconteceu em São Vicente, no Litoral Paulista. A participação dos atletas foi organizada pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com as Secretarias de Esporte, Assistência Social e Saúde.

Carapicuíba contou com representantes para competição no atletismo, dominó, truco e damas. Com muita determinação, os atletas conseguiram ótimos resultados em diversas categorias do atletismo, trazendo para casa três medalhas de ouro e uma prata. Além disso, conquistaram medalha de ouro no dominó. A cidade ficou na 18° posição na classificação geral e à frente das vizinhas Itapevi (21°), Cotia (24°) e Jandira (25°). A competição final, entre as cidades medalhistas, acontece dia 24/03.

Segundo o chefe da delegação de Carapicuíba, Renato Proença, os atletas treinaram com empenho e ficaram realizados com a conquista pessoal e posição de destaque que proporcionaram ao município. “Os idosos se sentem felizes por participarem de um evento voltado para eles, sendo protagonistas. Vejo que isso os motiva, não só na competição, mas também em suas vidas”, conclui.

MEDALHISTAS

Atletismo masculino – Ouro

Izaú Maurício da Silva (Categoria D – 75 a 79 anos)

Edisio Limeira da Silva (Categoria B – 65 a 69 anos)

Michaylo Partyca (Categoria C – 70 a 74 anos)

Atletismo feminino – Prata

Alice Jacintho Barbosa (Categoria A – 60 a 64 anos)

Dominó feminino – Ouro

Josefa Maria do Nascimento Freitas – 65 anos

Valmira Rosa de Jesus – 78 anos

Jori

O Jori é um evento anual, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSESP), que propõe a participação da população idosa em atividades esportivas. Neste ano, a competição reuniu cerca de 2 mil atletas de 30 cidades e contou com 14 modalidades, como atletismo, dança de salão, voleibol, dominó, tênis de mesa, entre outras.

Para participar, a pessoa deve ter no mínimo 60 anos e procurar o Fundo Social de Solidariedade do seu município.