Carapicuíba realiza 18ª encenação da Paixão de Cristo na Aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 16 de março de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza nos dias 29 e 30 de março, às 19h30, a 18ª encenação da Paixão de Cristo, no Teatro de Arena do Parque da Aldeia. São cerca de 350 pessoas envolvidas direta e indiretamente no espetáculo. Este é o evento que fecha a programação de aniversário de 53 anos de emancipação político-administrativa de Carapicuíba.

A encenação tem renovada a trama todos os anos, mantendo a história original, com novo cenário e performances. Classificação livre e entrada gratuita.

18ª Encenação da Paixão de Cristo de Carapicuíba

Quando: 29 e 30 de março

Horário: 19h30

Local: Teatro de Arena – Parque da Aldeia

Classificação: livre

Entrada: gratuita