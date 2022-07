Sábado (17) tem Meu Pet Legal com sargento Alexandre e soldado Pitoquinho

Data de Publicação: 16 de março de 2018

Em mais uma ação da programação do aniversário de 53 anos da emancipação político-administrativa de Carapicuíba, a Prefeitura realiza no sábado, dia 17, o programa Meu Pet Legal, das 9h às 14h. A ação acontece na Av. Tancredo de Almeida Neves, em frente à Escola Castelo Encantado, na Cohab V.

O programa Meu Pet Legal terá feira de adoção, vacinação contra raiva, peça teatral “Aventuras Caninas”, apresentação de adestramento, pet terapia, além da participação do sargento Alexandre e do soldado Pitoquinho.

O evento também marcará o início do programa de castração de animais domésticos na cidade. Serão realizadas 200 castrações de cães e gatos, previamente cadastrados pela Vigilância Ambiental.

Ração do Coração

Sargento Alexandre mobiliza amigos de sua página na mídia social para arrecadação de casinha, roupinhas e ração para os animais. Com essa mobilização, muitos voluntários passaram a se movimentar pela causa e organizar encontros mensais para o recolhimento de doações de ração, dando origem ao projeto Ração do Coração.

Desde então, o soldado Pitoquinho se tornou referência no que se diz respeito ao ativismo animal no combate a fome e, com o grande volume de doações, gerou uma rede de ajuda a outros animais que vivem nas ruas e em abrigos de protetores independentes, os quais, também, são beneficiados com outros tipos de assistência, tais como, castrações, vacinações, resgates, socorros, entre outros, formando grandes parcerias com pessoas e entidades renomadas na proteção animal.

O objetivo do sargento Alexandre, dos voluntários e do soldado Pitoquinho é ajudar cada vez mais todos os animais que estejam necessitados e que precisam de ração, remédios, roupas, casinhas, consultas e castrações.