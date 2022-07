Prefeitura inaugura Policlínica e pode atender mais de 6 mil pessoa/mês

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de março de 2018

No dia 24 de março a partir das 15 horas, Carapicuíba ganha o seu maior equipamento de saúde, a Policlínica. Localizado no Parque Santa Tereza, o prédio de 1.379 metros quadrados vai abrigar 17 especialidades médicas, salas de exames e procedimentos. Além disso, possui capacidade para mais de 6 mil atendimentos ao mês.

Totalmente informatizada e com ambiente climatizado, a Policlínica Carapicuíba terá diversas especialidades médicas como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologista (adulto e infantil), geriatra, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, neurologista (adulto e infantil), entre outras.

A nova unidade terá espaço especializado para atendimento de saúde da mulher, eletrocardiograma (com emissão de laudo em minutos), monitoramento pelo Sistema Holter 24h, teste ergométrico, raio-X digital (com laudo), exame oftalmológico, pequenas cirurgias, além de mais de 30 tipos de ultrassonografias, coleta de exames e análises clínicas, entre outros benefícios para os carapicuibanos.

Outra novidade é o auditório para treinamento e capacitação da equipe. O objetivo é implantar o atendimento humanizado. Também haverá o programa de Ouvidoria para sugestões dos usuários.

Melhorias no atendimento

A Policlínica também vai abrigar os serviços de atendimento do CEMM (Centro de Especialidades Médicas Municipal). Há anos os usuários do local sofrem com instalações precárias, insalubres, num ambiente inadequado para realização de atendimento de saúde.

Destinação do prédio da UPA

Em dez anos o Governo Federal construiu 711 UPAs em todo o Brasil. Porém, 163 unidades – cerca de ¼ desse total – não foram inauguradas devido às dificuldades financeiras dos municípios, que precisam desembolsar cerca de R$ 1 milhão por mês para mantê-las em funcionamento.

Carapicuíba possui um dos menores orçamentos per capita do Estado de São Paulo. Além disso, a cidade mantém três Prontos Atendimentos 24 horas, sendo um deles infantil, para atender os moradores.

Construído desde 2011, o prédio da UPA nunca foi utilizado pela administração anterior. Durante todos esses anos, a população aguardava a inauguração de uma unidade de saúde para atendê-la.

Box Saúde da Mulher

A Policlínica Carapicuíba terá espaço exclusivo e equipado para atendimento à saúde da mulher, com equipe especializada em orientação e prevenção. Confira alguns atendimentos:

– Ginecologista (alto risco)

– Mastologista

– Colposcopista

– Orientação do Planejamento Familiar

– Exame de papanicolau

– Biopsias

– Cauterizações

– Inserção de DIU