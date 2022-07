Com Meu Pet Legal, prefeitura de Carapicuíba inicia programa de castração

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de março de 2018

No último fim de semana, a Prefeitura de Carapicuíba deu início ao programa de castração de cães e gatos. A primeira edição do “Meu Pet Legal” foi realizada na Cohab e contou com diversos serviços para os moradores e seus animaizinhos de estimação. Primeira edição realizou castração de 200 cães e gatos.

O programa Meu Pet Legal oferece feira de adoção, vacinação contra raiva, peça teatral, apresentação de adestramento, pet terapia, entre outros benefícios. Será realizado mensalmente nos bairros de Carapicuíba. A ação contou com a presença da equipe do deputado estadual Roberto Tripoli, defensor da causa animal do Estado de São Paulo.