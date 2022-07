Peça teatral sobre meio ambiente conscientiza alunos da rede municipal

Data de Publicação: 4 de abril de 2018

O grupo Efeito Dominó, através de uma parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Educação, retorna às escolas da rede municipal de ensino neste ano de 2018, dando continuidade ao ciclo de apresentações teatrais com a peça “Efeito Borboleta”.

O cronograma, iniciado no ano passado, passou neste mês pela escola de ensino infantil Luz do Amanhã e até os próximos meses terá passado por todas as escolas da rede. Neste ano, quatro colégios ainda receberão a equipe com a encenação.

O objetivo é ensinar e conscientizar as crianças sobre a responsabilidade com o meio ambiente. Atitudes como descarte incorreto de lixo ou uso excessivo de água são destacadas negativamente, além de aprenderem sobre a colaboração para um município melhor.

A peça conta a história de um homem julgado por tentativa de assassinato da mãe natureza. A apresentação ocorre de forma descontraída e divertida, e conta com a interação dos alunos. Temas como o consumo exagerado gerando toneladas de lixos eletrônicos, descarte incorreto e desperdício de água também são abordados pelos atores.

Segundo a secretária de Educação, o teatro dentro da escola tem a função de integrar, socializar e acima de tudo trazer autoexpressão e autoconhecimento ao aluno, seja no ambiente pedagógico ou artístico, indo além dos limites da sala de aula.