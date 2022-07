Nos 53 anos de Carapicuíba, Projeto Arbum promove integração ambiental

Data de Publicação: 4 de abril de 2018

Para celebrar o aniversário de 53 anos de emancipação político-administrativa de Carapicuíba, a Prefeitura realizou diversas atividades e inaugurações. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade também fez parte da comemoração. Na segunda, dia 26, aconteceu o lançamento do Projeto Arbum, que visa promover maior integração entre a comunidade e as questões ambientais. A atividade aconteceu na Emei Maria Eliana Zadra, na Cohab.

O Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade Airton Batatta convidou os pais dos alunos para conhecer e participar do Projeto Arbum. Por conta do aniversário da cidade, foram plantadas 53 mudas e cada família “adotou” uma árvore, que ficou identificada com o nome das crianças. A ideia é que os pais e os alunos criem um vínculo com a árvore, ajudem a cuidar e acompanhem seu crescimento.

Foram plantadas mudas de várias espécies como Aroeira, Pau Brasil, Ipê, Pitangueira, Amoreira, Manacá da Serra e Quaresmeira entre outras. Nas próximas atividades nas escolas, como dia das mães e dos pais, as famílias voltarão a tirar fotos com as árvores. O secretário convida a população a participar das iniciativas ambientais: “O futuro com uma Carapicuíba mais arborizada é possível e depende do engajamento de todos”.

Inauguração do Viveiro Central

Na sexta-feira, 23, foi inaugurado o Viveiro Central de mudas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no complexo do Ginásio Tancredo Neves. Através do Projeto Eu, Tu e Elas, + Verde + Vida a Prefeitura ajuda o morador a escolher a espécie de árvore ideal para plantar na calçada, quintal ou jardim. Escolhido o tipo de árvore, a pessoa recebe a muda e as orientações de como plantar e cuidar para que ela cresça forte e bonita.

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Endereço: Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – complexo do Ginásio Tancredo Neves.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Telefone 4187-3837