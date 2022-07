Carapicuíba abre concurso público para contratação de profissionais da saúde

Data de Publicação: 4 de abril de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando para melhorar os serviços na rede municipal. No último dia 28 de março foi aberto o concurso para contratação de mais profissionais para a área da saúde.

Ao todo serão aproximadamente 35 vagas disponibilizadas para médicos em diversas especialidades. O candidato precisa ter ensino superior completo em medicina, registro CRM e ser especializado no cargo ao qual irá se inscrever.

As especialidades são: Médico; Clínico Geral; Cardiologista; Dermatologista; Ginecologista; Infectologista; Neurologista; Ortopedista; Pediatra Plantonista; Pediatra; Psiquiatra Plantonista; Psiquiatra; Ultrassonografista e Vascular. Também há vagas para atendente, assistente social, contador e procurador municipal.

As inscrições têm taxa de R$ 23,70 e serão realizadas via internet, no site www.rboconcursos.com.br, com inicio no dia 28/03 e encerramento no dia 27/04.

Contratações de médicos no ano de 2017

Em 2017, a Prefeitura de Carapicuíba contratou mais de 200 médicos e profissionais da saúde. Com isso, há a evolução constante na rede municipal e para 2018 tem ainda mais melhorias.