Carapicuíba vence Seleção Paulista de Masters

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de abril de 2018

A Seleção de Carapicuíba acabou derrotando a Seleção Paulista de Masters, no Jogo das Estrelas, evento realizado no último domingo, 25, no Estádio do Niterói, em comemoração ao aniversário de da cidade.

No time paulista, feras como Neto, Cesar Sampaio, Zenon, Velloso, Sergio, Amaral, Índio, Juninho Fonseca, Serginho Chulapa, Claudecir e Dodô, entre outros. Mas a Seleção Carapicuíba não se deixou intimidar. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, Genilson abriu o placar: Carapicuíba 1 x 0. Em seguida, Dodô, num tiro cruzado, empata a partida.

No segundo tempo, a equipe carapicuibana vai pra cima da equipe visitante e Genilson desempata a partida. Já no finalzinho do jogo, pênalti para a Seleção Paulista: Neto bate e desperdiça a oportunidade de empatar novamente a partida.

Resultado final, Carapicuíba 2 x 1 Seleção Paulista de Masters.