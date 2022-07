Fatec abre inscrições para o vestibular 2º semestre 2018

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 4 de abril de 2018

A partir de 5 de abril estão abertas as inscrições para o vestibular de segundo semestre da Fatec. O prazo segue até as 15h do dia 8 de junho e a taxa de inscrição é de R$ 64,80. Os interessados devem se candidatar pelo site www.vestibularfatec.com.br. A publicação dos locais de prova acontece no dia 26 de junho, e a aplicação do exame será no dia 1 de julho, a partir das 13h.

A publicação da classificação geral, desempenho dos candidatos e a primeira lista de convocação ocorrerão no dia 20 de julho, com as matrículas sendo realizadas nos dias 23 e 24 de julho. No dia seguinte, ocorre a divulgação da segunda lista de convocação, com matrícula no dia posterior, 26 de julho.

As Fatecs são instituições mantidas pelo governo do estado de São Paulo, e oferecem cursos superiores de graduação em diversas áreas do conhecimento, com ensino de qualidade e totalmente gratuito.