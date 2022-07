Escolas municipais realizam exposições no aniversário de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 4 de abril de 2018

Em comemoração ao aniversário de 53 anos de emancipação político-administrativa de Carapicuíba, os estudantes da rede municipal de ensino desenvolveram diversos trabalhos, como maquetes, desenhos e poemas, em homenagem ao município. Na segunda-feira, 26, todas as escolas da cidade realizaram exposições abertas ao público, com as produções feitas pelos alunos.

As atividades, além de destacar o município, incluíam também trabalhos sobre bullying, um problema que necessita de orientação e atenção. Com o projeto foi possível discutir as situações ocorridas no ambiente escolar, além das formas de convivência, valorizando a amizade, os valores humanos e a integração entre as crianças.

O programa priorizou a confecção de diversos materiais, favorecendo o processo de aprendizagem e fornecendo aos alunos orientação por meio de diferentes métodos, como teatros, escrita de frases de efeitos, confecção de cartazes e produção de textos. Desta forma, de maneira didática e diferenciada, os alunos aprenderam sobre um problema importante, e passaram esse conhecimento adiante, expondo os trabalhos ao público.