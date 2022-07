Prefeitura realiza operação tapa buraco em diversos bairros

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 11 de abril de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, trabalhou em diversos bairros nas últimas semanas. Buscando melhorar a cidade, foram feitas operações de tapa-buraco, além de limpezas e instalações de tubos para fluxo do escoamento das águas.

A operação tapa-buraco passou por aproximadamente dez bairros, entre eles: Cohab; Vila Dirce; Jardim Tucunduva; Vila Mercês; Jardim das Belezas; Rosa Maria; Parque Santa Teresa; Vila Rosa e Vila Marcondes.

Dando continuidade as obras de prevenção às enchentes, as equipes seguem os cronogramas e executam a instalação de tubos nas ruas Guaratinguetá, no Jardim Tucunduva, Maria Claudia, na Vila Silviania e Santo Antônio, na Vila Santa Terezinha.

Com as ações de roçagem, varrição, recolhimento do mato roçado e pintura das guias, as equipes também realizaram a limpeza geral na região da rua Dona Adélia, na Vila Creti.

Responsabilidade de todos

O munícipe precisa colaborar para manter a cidade limpa. Segundo a lei nº 3044, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP denúncia Lixo 97434-8101.