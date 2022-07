Prefeitura investe mais de R$ 3 milhões em Iluminação Pública

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 11 de abril de 2018

A rede de iluminação pública de Carapicuíba conta agora com um grande investimento por parte da Prefeitura. A nova iluminação é mais moderna e eficiente, oferecendo maior claridade e, consequentemente, mais segurança aos moradores e motoristas. Na primeira fase os investimentos somaram R$ 1.400.000,00 e na próxima fase de obras serão mais R$ 2.200.000,00.

A primeira fase do projeto somou investimentos de mais de R$ 1 milhão de reais. A segunda fase das obras já está em andamento e a avenida Consolação, que liga a região central da cidade ao bairro Tamboré e à Rodovia Castelo Branco, será a próxima a ser inaugurada. Na sequência o projeto avança para a Estrada da Fazendinha, avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu.

A Prefeitura continua trabalhando para proporcionar à população uma cidade mais segura, organizada e eficiente. Ruas e avenidas mais iluminadas oferecem mais segurança, conforto e qualidade de vida às pessoas, favorecendo a prática de esportes e lazer, como caminhada, andar de bicicleta.

Avenidas Marginal do Cadaval e Inocêncio Seráfico totalmente iluminadas

A Prefeitura entregou no sábado, 7 de abril, a último trecho da nova iluminação pública na avenida Marginal do Cadaval. Nos três quilômetros de extensão da via, foram instaladas 170 luminárias, 276 lâmpadas metálicas de 400 watts e luminárias fechadas de alta resistência. O grande diferencial desta obra é que todo o cabeamento de iluminação pública ficou subterrâneo. Falta de energia por queda de raios e árvores, ventos fortes, temporais ou furto de cabos da rede elétrica são problemas evitados com o enterramento dos fios. Ainda como parte da primeira fase do projeto, a avenida Inocêncio Seráfico ganhou 179 luminárias de LED.

Central de atendimento 0800

Em novembro de 2017, a Prefeitura de Carapicuíba lançou o Programa “Ilumina Ação”, um call center 24 horas para a população solicitar serviços de manutenção na rede iluminação pública. No Ilumina Ação, uma empresa contratada pela Prefeitura realiza a manutenção em até 48 horas após o registro do protocolo. O atendimento é feito pelo 0800 779 2000, de segunda à sexta-feira das 8 às 22h e aos sábados das 8 às 19h (com atendente). Fora desse horário, aos domingos e nos feriados o cidadão registra o pedido eletronicamente, recebendo retorno da empresa no primeiro dia útil.