Aldeia Jesuítica recebe Projeto Elo da Cultura no feriado

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 19 de abril de 2018

A Aldeia de Carapicuíba receberá uma programação super especial no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Numa realização do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, o Projeto Elo da Cultura traz oficinas culturais, intervenções artísticas e espetáculos musicais para nossa cidade.

Espaço ao ar livre, cheio de história e cultura, a Praça da Aldeia Jesuítica recebe a partir das 9 horas oficinas de brincadeiras folclóricas, tecido acrobático e contação de histórias. A trilha sonora fica por conta dos DJ’s Xegado e Riva, do Trio Mão de Onze que toca música instrumental com baixo, pandeiro e saxofone interpretando clássicos da música brasileira. A Coreto Brass Band é uma banda formada por oito pessoas que tocam instrumentos de sopro e também vai se apresentar no sábado. Confira a programação completa:

9h – Contação de história

10h – Oficina de Brincadeiras folclóricas

11h30 – Show Catavento

12h – Dj Xegado e Dj Riva

14h – Oficina de tecido acrobático com Balaio da Arte

14h30 – Coreto Brass Band

16h – Trio Mão de Onze

18h – DJ Xegado e DJ Riva

18h – VJ Suíço

Cada oficina receberá até 100 pessoas por vez e para participar é necessário fazer inscrição prévia com até 2 horas de antecedência. Os pontos de inscrição estarão montados no local do evento, a Praça da Aldeia, devidamente identificados. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável. Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba pelo telefone 4164-5630.