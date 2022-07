Inscrições abertas para Campeonato de Futsal Amador

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de abril de 2018

Atenção! Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Amador – Categoria Principal 2ª Divisão.

São 14 vagas para que as equipes se inscrevam.

Inscrições de 27 de abril a 11 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

As equipes interessadas deverão retirar as fichas de inscrição, a partir do dia 27, na Secretaria de Esportes – Rua Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 5.