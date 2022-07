Carapicuíba celebra a tradicional Festa de Santa Cruz

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 26 de abril de 2018

No dia 1 de maio começam as atividades que compõem a tradicional Festa de Santa Cruz na Aldeia Jesuítica. Na terça-feira (1) têm início as festividades que acontecem até dia 4 de maio na Praça da Aldeia.

A Festa de Santa Cruz é o evento mais tradicional do município, celebrada há mais de 300 anos. Foi trazida pelos Jesuítas para catequização dos indígenas e tornou-se a fusão de elementos católicos e indígenas adaptados e transformados às condições do lugar e da época.

A programação inclui a Quermesse, levantamento de mastro, a tradicional dança de Santa Cruz “Sarabaquê”, Missa Campal, procissão e show de música raiz. Veja a programação completa.

Traga sua família e prestigie essa festa tão importante para a cultura de Carapicuíba e de toda a região. Uma celebração que preserva a identidade indígena, católica e sertaneja dos primeiros moradores da região.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira, 1 de maio

15 horas – Início das festividades

Quarta-feira, 2 de maio

19h30 – Encerramento da novena e levantamento do mastro

21h – Início da tradicional Dança de Santa Cruz (Sarabaquê)

Quinta-feira, 3 de maio

11 horas – Santa Missa

15 horas – Continuação das festividades

17 horas – Procissão em louvor à Santa cruz

21 horas – Dança de Santa Cruz

Sexta-feira, 4 de maio

17 horas – Quermesse

21 horas – Dança de Santa Cruz (Sarabaquê) e encerramento