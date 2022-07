Carapicuíba participa da campanha nacional de vacinação contra a gripe

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 26 de abril de 2018

Na próxima segunda-feira, 23, começa a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar, até o dia 1° de junho, grupos prioritários que podem desenvolver complicações da doença. A vacina age contra três tipos de vírus da gripe, inclusive o H1N1.

As doses serão destinadas às pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, crianças de seis meses a quatro anos, trabalhadores da saúde, professores, mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias, indígenas, pessoas com doenças crônicas e privadas de liberdade.

Em Carapicuíba, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) – exceto a USF Vila Dirce – estarão realizando a vacinação, que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 10h. O munícipe deve levar o cartão do SUS e carteira de vacinação.

Cronograma das vacinações

A partir de 23 de abril – trabalhadores da saúde, indígenas e pessoas com 60 anos ou mais.

A partir de 05 de maio – Crianças, gestante e mulheres com até 45 dias após o parto.

A partir de 09 de maio – professores, pessoas com doenças crônicas e privadas de liberdade.

Quem não deve tomar a vacina

Segundo o Ministério da Saúde, não devem receber a vacina pessoas com alergia à proteína do ovo e ao Timerosal, portadores de doenças neurológicas em atividade e indivíduos que tiveram síndrome de Guillain Barré. Em caso de dúvida, procure orientação médica.