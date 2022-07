Prefeitura segue atuando em tolerância zero às invasões

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 26 de abril de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Habitação, segue trabalhando em ações de combate às ocupações em toda cidade. Em diversas ações de tolerância zero, em parceria com a Secretaria de Segurança, áreas públicas em diferentes bairros foram desocupadas.

Neste mês de abril, equipes da secretaria, com apoio da Guarda Civil Municipal, impediram a construção de barracos em terreno na rua Alterosa, na Cohab V, o local já estava sendo preparado para invasão. E para coibir novas tentativas, fiscais monitoram e permanecem no local em plantões diários.

Segundo a secretária de Habitação, as atividades intensas trazem importantes resultados aos casos de invasões na cidade. “Um apelo antigo de muitos carapicuibanos, por isso, direcionamos um olhar sério e intenso. Invasão é crime e continuaremos agindo com firmeza”.

As ações de tolerância zero da Prefeitura têm recebido a ajuda dos munícipes, que colaboram nas fiscalizações e no envio de notificações, através do WhatsApp Denúncia 9.7434-8101 – lançado com o objetivo de ampliar e agilizar a organização dos trabalhos.

“É importante destacar a importância da participação dos moradores, que tem sido de grande valia. As ocupações ampliam os problemas de segurança e desvalorização de imóveis, sendo assim, reforçamos o pedido de colaboração de toda população”, ressalta a secretária.