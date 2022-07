Alunos da rede municipal visitam Aldeia na comemoração dia do Índio

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 27 de abril de 2018

Na última semana, organizada pela Secretaria de Educação da Prefeitura, aproximadamente 500 alunos da rede municipal visitaram a Aldeia de Carapicuíba, para atividades em comemoração ao Dia do Índio – celebrado anualmente em 19 de abril. O passeio teve como objetivo reforçar a importância da data e a identidade cultural dos povos indígenas com a cidade.

Com acessórios e pinturas típicas, as crianças divertiram-se e aprenderam sobre a história da Aldeia de Carapicuíba, fundada com o propósito de proteger os índios. Além das narrativas contadas pelos professores, os alunos prepararam apresentações ao som de músicas temáticas. As atividades foram realizadas num cronograma que contemplou diferentes turmas.

História da Aldeia

Fundada oficialmente em 12 de outubro de 1580 e tombada em 1940 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Aldeia de Carapicuíba é considerada o centro histórico da cidade. Com o intuito de catequizar e proteger os índios da escravidão, o Padre José Anchieta construiu doze aldeias ao redor do Mosteiro de São Bento, sendo a de Carapicuíba única que se conservou.

A igreja da Aldeia está localizada no centro da praça e foi construída em 1736, tinha como orago São João Batista. Atualmente o orago é Santa Catarina de Alexandria, nela existe um único altar-mor, que manteve a configuração da época. O sacrário é de madeira e a porta conservada. Os sinos, na parte superior do coro, marcam com seu canto acontecimentos importantes. Bem em frente à porta se vê a cruz, colocada sobre um alto pedestal de tijolos. Essa visão lembra folclore, religião e família.