Ganhe desconto na conta de luz com material reciclável

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 9 de maio de 2018

O ponto de troca do programa Recicle Mais, Pague Menos mudou de endereço e agora está instalado no estacionamento do Giga Atacado. O foco do projeto é incentivar a coleta seletiva de materiais recicláveis, convertida posteriormente em desconto na conta de luz. O benefício é resultado de uma parceria entre a prefeitura, a Eletropaulo e o Giga Atacado.

O programa Recicle Mais, Pague Menos consiste no desconto na conta de energia para clientes residenciais que entregam materiais recicláveis, como papel, plástico, metal e vidro nos pontos de coleta. O cliente pode levar quanto material reciclável quiser e, dependendo da quantidade, é possível zerar o valor da conta de luz.

COMO FUNCIONA – O interessado deve ir até o ponto de coleta do programa Recicle Mais, Pague Menos, portando uma conta de luz para fazer o seu cadastro. O cliente cadastrado recebe um cartão que dá direito à troca de materiais recicláveis por descontos na próxima conta. Todo o material é pesado e calculado de acordo com o valor praticado no mercado. Após a pesagem, o participante recebe um comprovante do bônus, que será creditado na próxima conta de luz.

O endereço do Ponto de Troca é rua Barbara Hipólito Capriotti, 401, Vila Iza.