Sábado é o “Dia D” de Vacinação Contra a Gripe

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 9 de maio de 2018

Sábado, 12, é o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Em Carapicuíba a ação acontece em dois polos: UBS Central e Policlínica, com atendimento por ordem de chegada, das 8 às 15 horas. Vale ressaltar que a vacinação também ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, nas Unidades Básicas de Saúde (exceto USF Vila Dirce).

O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar, até o dia 1° de junho, grupos prioritários que podem desenvolver complicações da doença. A vacina age contra três tipos de vírus da gripe, inclusive o H1N1.

Devem receber a vacina pessoas com mais de 60 anos, crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto (puérperas), indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado).

Confira os endereços e lembre-se de levar cartão do SUS e carteira de vacinação:

• UBS Central – Avenida Consolação, 505 – Vila Gustavo Correa (Parque Gabriel Chucre)

• Policlínica – Rua Itajubá, s/n – Parque Santa Tereza (esquina com rua Zacarias de Medeiros)

Segundo o Ministério da Saúde, não devem receber a vacina pessoas com alergia à proteína do ovo e ao Timerosal, pessoas com doenças neurológicas em atividade e indivíduos que tiveram síndrome de Guillain Barré. Quem tomou vacina contra febre amarela em menos de 30 dias também não deve tomar a vacina contra a gripe. Em caso de dúvida, procure orientação médica.

Se você faz parte dos grupos prioritários, estipulados pelo Ministério da Saúde, aproveite a oportunidade e não deixe o vírus te pegar. Proteja-se!