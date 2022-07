Bom Prato Carapicuíba completa 4 anos com mais de 1,4 milhão de refeições servidas

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 9 de maio de 2018

Na terça-feira, dia 8, o Bom Prato Carapicuíba completou quatro anos e já serviu mais de 1,4 milhão de refeições. Para comemorar o aniversário, o restaurante popular ofereceu cardápio especial. Por apenas R$ 1,00, o almoço servido foi arroz à primavera, feijão carioca, frango ao molho de laranja, legumes ao alho, alface com manga, suco e mousse de limão de sobremesa. Também houve distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Localizado à Avenida Miriam, 385, Centro, o Bom Prato oferece refeições no horário do almoço ao custo de R$ 1,00 e cafés da manhã no valor de R$ 0,50 cada, de segunda a sexta-feira. Além disso, o restaurante possui cardápio variado, com alimentação balanceada e elaborada sob a supervisão de nutricionistas.