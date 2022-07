Sebrae promove Circuito de Palestras para empreendedores

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 9 de maio de 2018

Para quem quer abrir um negócio ou já é empreendedor, adquirir conhecimento pode fazer a diferença entre o sucesso ou não no mercado. O Sebrae-SP, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho de Carapicuíba, promove o Circuito de Palestras gratuitas destinado aos empreendedores da nossa cidade.

Os interessados podem fazer a inscrição no Ganha Tempo Carapicuíba pessoalmente, por telefone ou e-mail. Para o mês de maio estão programadas duas palestras, sendo a primeira “Fluxo de Caixa”, dia 21, para preparar e entender a fundo as movimentações do seu negócio. Já no curso “Sei Vender”, no dia 22, são abordadas técnicas e planejamento de ações de marketing para aumentar as vendas. Cada palestra tem duração de 4 horas (das 18 às 22 horas) no Ganha Tempo.

Serviço:

Ganha Tempo Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba.

Atendimento: das 9 às 16 horas

Telefones: 4167-6303 ou 4167-6273