Prefeitura lança programa de reforma nas escolas municipais

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de maio de 2018

Todas as unidades serão videomonitoradas por câmeras de segurança e alarmes. Também haverá troca de mobiliários e novos computadores

Na segunda-feira, dia 23, a Prefeitura lançou novo programa de reforma nas escolas da rede municipal. O programa “Construindo o Futuro” inicia diversas melhorias como: reparos em telhados, manutenção elétrica e hidráulica, acessibilidade, entre outros benefícios.

As primeiras escolas contempladas com o programa são a EMEF Nai Molina do Amaral, EMEF Miguel Costa Junior e Escola de Educação Infantil Cidade Ariston. Outra importante conquista para alunos e profissionais de ensino é a instalação de câmeras de segurança e alarmes em todas as 47 escolas da rede municipal de ensino. A Central de Videomonitoramento será instalada na nova sede da Secretaria de Educação. Além disso, as unidades também vão receber novos computadores e mobiliários.

Uniformes e kits escolares

Carapicuíba foi a única cidade da Região Oeste que entregou os uniformes e kits escolares já na primeira semana do ano letivo de 2018. Todas as crianças matriculadas nas escolas municipais, do berçário ao 5º ano do ensino fundamental, além dos estudantes do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), foram beneficiados.

Cerca de 18 mil alunos, que integram a rede municipal de ensino de Carapicuíba, receberam kits e uniformes escolares. Nas maternais, os pequenos recebem agenda, massa de modelar, giz de cera e estojo de pintura. Já na educação infantil, adiciona-se lápis de cor, tinta guache, pincel, cola colorida, caderno de cartografia e estojo escolar. Os kits para os alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental contém ainda caderno sem espiral. Os estudantes do 4º, 5º ano e EJA contam com canetas esferográficas em seus kits.

A Prefeitura de Carapicuíba fornece kits escolares a todos os alunos da rede municipal, elaborados e preparados de acordo com cada fase de ensino, atendendo as necessidades pedagógicas.