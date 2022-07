Espetáculo sobre alimentação saudável reúne alunos das Emefs de Carapicuíba

Data de Publicação: 14 de maio de 2018

Nos dias 14 e 15 de maio estaciona em Carapicuíba o Buzum, ônibus adaptado para se transformar em sala de teatro, com o espetáculo Sabor de Vitória. Apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto CCR com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, a apresentação acontece na Emef Edegar Simões e reuni crianças da rede municipal de ensino.

Entender como o alimento age diretamente na vida de um ser humano pode colaborar com um destino mais positivo e com menos doenças. É exatamente isso que a história da peça Sabor de Vitória, com 20 minutos de duração, abordará de forma poética e lúdica. De forma cômica e criativa, o BuZum! apresenta a história com charmosos bonecos, retratando cenas muito reais dos dias atuais. De forma lúdica, o espetáculo prende a atenção das crianças que aprendem e se divertem.

O teatro faz parte das ações realizadas pela CCR Via Oeste, assim como o programa Estrada para a Cidadania que, em conjunto com professores da rede municipal, ensinam sobre as regras no trânsito e o cuidado com o meio ambiente.

Serviço:

ESPETÁCULO BUZUM! “SABOR DE VITÓRIA”

Quando: 14 e 15 de maio (segunda e terça-feira)

Local: Emef Vereador Edegar Simões

Endereço: Rua Mirassol, nº 85 – Cidade Ariston

Horários: 9h, 9h40, 10h20, 11h, 13h30, 14h10 e 14h50