Carapicuíba lança Campanha do Agasalho 2018

Data de Publicação: 16 de maio de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou a Campanha do Agasalho 2018, visando obter doações de roupas e calçados para ajudar aqueles que tanto precisam. A campanha deste ano tem como padrinhos os integrantes do grupo Trio Los Angeles.

Na sexta, dia 11, ocorreu o evento de lançamento da campanha, realizado na antiga Inac, com a participação especial dos idosos membros do CCI (Centro de Convivência do Idoso), convidados e amigos.

O evento contou com música e descontração para os convidados. O prefeito e a vice-prefeita estiveram presentes, além de secretários, vereadores e demais lideranças. Foi ressaltada a necessidade de contribuição por parte dos cidadãos na doação dos agasalhos.

Na ocasião, houve também a comemoração pelo Dia das Mães com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Sônia Neves, que conversou com as mães do CCI, externando a importância das mulheres carapicuibanas para a cidade.

Veja os pontos de doação:

Repartições Públicas Municipais

Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce

Supermercado Cobal – Avenida Deputado Emílio Carlos, 525 – Centro

Supermercado Lopes – Avenida Inocêncio Seráfico, 1186 – Jardim Ana Maria

Academia Smart Fit – Avenida Governador Mario Covas, 282 – Centro

Auto Posto Matrinxa – Estrada da Fazendinha, 2505 – Pousada dos Bandeirantes

Aldeia Cores Loja 4 – Avenida São Camilo, s/nº- Chácara dos Lagos

Farmácia Especializada – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce (1º subsolo)

Academia Sporteam Centro – Avenida Celeste, 177 – Centro

Yoneta Supermercados – Avenida Comendador Dante Carraro, 576 – Ariston

Samano Supermercados – Avenida Inocêncio Seráfico, 1894 – Vila Silva Ribeiro

ETT Carapicuíba – Estrada do Cabreúva, 160 – Vila Marcondes

Chama Supermercados – Estrada do Cabreúva, 42 – Vila Marcondes

Imobiliária Bontempo – Avenida Miriam, 380 – Centro

Guarda Mirim IECA – Avenida Dante Carraro, 333 – Ariston

CCI (Centro de Convivência do Idoso) – Avenida Dante Carraro, 333 – Ariston

Câmara dos Vereadores – Avenida Miriam, 92 – Centro

Supermercado Bem Bom – Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 668 – Vila Cretti