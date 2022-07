Prefeitura abre inscrições para aulas de dança gratuitas

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 17 de maio de 2018

A Secretaria de Cultura e Turismo fez mais uma parceria para oferecer aulas de dança aos alunos matriculados na rede pública de ensino de Carapicuíba (escolas municipais ou estaduais). São 80 vagas de Balé (só para meninas), 80 vagas de Sertanejo e 30 de Hip Hop oferecidas pelo Projeto Social Movimento.

As aulas acontecerão de segunda a sábado na sede do Projeto (avenida Comendador Dante Carraro, 754). As turmas serão dividas por faixa etária e a data da primeira aula será divulgada em breve.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo, na avenida Presidente Vargas, 280, Vila Caldas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. É necessário apresentar foto 3×4 do aluno(a), original e cópia: RG e CPF do responsável, Certidão de Nascimento ou RG do aluno, comprovante de endereço e declaração escolar. Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone 4164-5413.