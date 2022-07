Domingo tem largada do Master

Data de Publicação: 17 de maio de 2018

A competição da categoria Master tem início nesse domingo, 20. São 14 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores pontuadas para a segunda fase.

Chave A – Brasinha, Vasco da Gama, 7 de Setembro, Raízes, Suorimé, Meio Século e Renegados ou Família (domingo, 20, às 12h15, no Estádio do Niterói, Renegados e Família jogam pela vaga da chave)

Chave B – Jardim Planalto, Boemia, Unimarks, Santa Catarina, Vida Mansa, Terceiro Tempo e XI Garotos.

A primeira rodada está agendada para domingo, 20, sempre com partidas às 8h15, 9h45 e 11 horas. No estádio do Niterói: Brasinha x Vasco da Gama, Meio Século x Suorimé e Raízes x 7 de Setembro. No Inac: Planalto x Boemia, Terceiro Tempo x Vida Mansa e Santa Catarina x Unimarks.